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Слуцкий в своем стиле пошутил, как работает на самоизоляции

17:40
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видео в сториз своего Instagram. Он пошутил по поводу работы на самоизоляции. Парень в ролике пытался отжаться и упал.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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