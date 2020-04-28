Слуцкий в своем стиле пошутил, как работает на самоизоляции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видео в сториз своего Instagram. Он пошутил по поводу работы на самоизоляции. Парень в ролике пытался отжаться и упал.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.