Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рубин» был очень мотивирован, команде некуда отступать. Я предполагал, что «Локомотив» выиграет. Перед своими болельщиками надо было реабилитироваться. Первый тайм мне не очень понравился, а во втором взвинтили скорости, поняли, что надо играть на встречных курсах. Не повезло «Рубину» с нелепым пенальти. Вроде Игнатьев и не видел, но мяч летел в створ, поэтому был назначен 11-метровый", — сказал Наумов «СЭ».

Также экс-президент московского клуба оценил перспективы железнодорожников в турнирной таблице нынешнего сезона.

«Локомотиву» ничего не светит в этом сезоне, так и останется на шестом месте. Даже до пятого не доберется. Особой роли это и не играет, так что надо думать о следующем сезоне", — добавил Наумов.

После 28 матчей «Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ (44 очка). «Рубин» расположился на 13-й позиции (29 очков).