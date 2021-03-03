Семак рассказал, как коронавирус влияет на «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, отметил сложность работы в период пандемии коронавируса.

— Как влияет на футбол коронавирус?

— Специфика сложная. Мы живем от теста к тесту, не знаем, кто готовится к игре. А самый большой минус — отсутствует тренировочный процесс. Тем игрокам, которые выбывают из-за коронавируса, сложно набрать ритм. И это влияет на подготовку футболистов. О сборной хочу сказать следующее: главное, чтобы никто из лидеров сборной не заболел. Всем нужно набрать форму и в хорошем состоянии подойти к чемпионату Европы. Для клубного тренера это огромная сложность — восстановить игроков. И иногда это получается, иногда нет. Рисунок игры, качество меняется. На данный момент ни у одной команды нет такой глубокой скамейки, которая позволяла бы не снижать качество игры.

После 20 матчей в Тинькофф Чемпионате России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего пресследователя на 5 очков.

(Гоша Чернов)