«Урал» — «Зенит»: Сергеев забил четвертый гол гостей

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом».

28-летний футболист вышел на замену на 73-й минуте встречи и через 8 минут забил гол, отправив мяч в дальний угол ворот соперника.

Счет в игре стал 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».