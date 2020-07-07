Широков отреагировал на увольнение Цорна

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал решение совета директоров команды прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном.

— Если руководство так решило, значит, это правильно и были веские причины, учитывая, что до конца сезона еще есть игры, — цитирует Широкова News.ru.

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».