Шамиль Газизов: «Для «Уфы» проще обнулить сезон»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил корреспонденту «СЭ» позицию по поводу сезона в РПЛ. По его словам, сезон лучше обнулить.

— У меня есть понимание, что должен делать «Уфа», — заявил Газизов. — Мы не являемся большим клубом олигархом и движемся в своем фарватере.

— Вы вместе с президентом «Урала» Григорием Ивановым действительно выступаете за обнуление сезона?

— Просто это проще для нас. Можно будет начать подготовку к новому чемпионату. Есть позиция РФС, УЕФА и ФИФА, чтобы постараться доиграть сезон.

— Бельгийцы досрочно завершили, и им грозят недопуском еврокубков.

— Через 10 дней могут закончить и другие. Думаете, они также поступят с клубами из Италии, Испании и Англии? Главная задача сейчас — чтобы пандемия закончилась и все вернулись к нормальной жизни. Футбол будет подстраиваться под происходящее в мире. Вторая задача — возможность сохранить клубы в непростой экономической ситуации.

— В Приморском крае уже отказались содержать «Луч».

— Об этом и речь. Есть много вариантов развития событий и «Время Ч», когда чемпионат не сможет продолжится, но это только предположение. Каждый день меняется ситуация. Сегодня 3 апреля, и мы уходим на паузу до 31 мая. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.