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Радимов: «ЦСКА нужна глубина скамейки, потому что с «Локомотивом» вышел Лукин»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему победа ЦСКА над «Акроном» (4:0) важна для команды после двух поражений подряд от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1).

«Очень необходимая победа для армейцев. При том, что по игре, допустим, если в Краснодаре еще более-менее равный был футбол, то с «Локомотивом» они точно не заслуживали поражения. Но оно произошло. Хотя я думаю, что там они больше даже на три очка наиграли. И сейчас им нужны были эти три очка, чтобы поверить в себя, и они поверили. Атака у ЦСКА очень разнообразная и хорошая. И линия обороны, если не будет травм, конечно же, тоже хорошая. Но здесь глубина скамейки нужна, потому что с «Локомотивом» вышел Лукин... И чего? И все. А если что случится с центральным защитником, ты будешь с Лукиным играть...» — сказал Радимов «РБ Спорт».

После 6-ти туров РПЛ армейцы с 10 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» занимает 14-е место (4).

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
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31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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31.08 20:00
Ахмат – Акрон
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 - : -
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