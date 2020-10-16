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«Сейчас многое зависит от «Динамо». Хомуха советует ЦСКА быть предельно внимательным

07:31
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что в матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо» будет многое зависеть от бело-голубых. Команду недавнов возглавил 41- летний немецкий специалист Сандро Шварц.

— ЦСКА набрал в сентябре приличный ход и, если не считать обидную осечку в матче с «Локомотивом», радует своими результатами и игрой, — цитируют «Известия» Хомуху. — Но сейчас многое зависит от «Динамо», от того, как скажется приход нового тренера, какие перестановки он сделает. Обычно приход назначение наставника сильно мобилизует игроков. Тем более, они и при прошлых тренерах были способны обыгрывать фаворитов, как это было в нынешнем сезоне с «Зенитом» (1:0) и «Краснодаром». Да и с ЦСКА бело-голубым матчи удаются. Они уже давно не проигрывали армейцам, поэтому команде Виктора Гончаренко нужно быть предельно внимательными в предстоящем матче.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1074340/aleksei-fomin/dognat-konei-rozygrysh-rpl-vozobnovliaetsia-moskovskim-derbi

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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