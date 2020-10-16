«Сейчас многое зависит от «Динамо». Хомуха советует ЦСКА быть предельно внимательным

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что в матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо» будет многое зависеть от бело-голубых. Команду недавнов возглавил 41- летний немецкий специалист Сандро Шварц.

— ЦСКА набрал в сентябре приличный ход и, если не считать обидную осечку в матче с «Локомотивом», радует своими результатами и игрой, — цитируют «Известия» Хомуху. — Но сейчас многое зависит от «Динамо», от того, как скажется приход нового тренера, какие перестановки он сделает. Обычно приход назначение наставника сильно мобилизует игроков. Тем более, они и при прошлых тренерах были способны обыгрывать фаворитов, как это было в нынешнем сезоне с «Зенитом» (1:0) и «Краснодаром». Да и с ЦСКА бело-голубым матчи удаются. Они уже давно не проигрывали армейцам, поэтому команде Виктора Гончаренко нужно быть предельно внимательными в предстоящем матче.