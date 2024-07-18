Семак поделился мнением о травме защитника Родригао

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного Родригао.

— Надеюсь, что не серьезная. Эту игру он пропустит, но что касается последующих матчей, то нужно смотреть, насколько быстро будет проходить процесс восстановления, реабилитации и набора формы, — цитирует Семака пресс-служба команды.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 20 июля в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.