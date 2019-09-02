Сергей Прядкин: «Более половины клубов прислали вопросы по судейству»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал проблемы с судейством на старте чемпионата России и обсуждение будущего главы ДСИ РФС Александра Егорова на общем собрании клубов премьер-лиги во вторник.

— В течение туров очень много говорится в прессе по судейству, — сказал Прядкин. — Вы знаете, что судейство подчинено РФС. Но учитывая, что по сути, мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, по сути больше половины клубов премьер-лиги изъявили желание обсудить тему судейства на общем собрании. На него приглашен Егоров. Мы получили информацию о проблемах, которые есть у клубов. По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем то, о чем шла суть данного вопроса. РПЛ, подчеркну, ни в коем мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие точки и те предложение, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.

У всех 16 клубов есть определенные вопросы. Безусловно, вопрос судейства будет рассмотрен. Более того, эта практика существует с 2001 года. Судейство становилось независимым по требованиям ФИФА и УЕФА. Но раньше эффективность работы обсуждалась клубами премьер-лиги. По многим ответам клубов, когда судейство обсуждается с главой судейского корпуса, оно получается более эффективным. Я бы вам назвал вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания. (Александр Рогулев)