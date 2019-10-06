Сергей Лавров присутствует на матче «Краснодар» — «Спартак»
19:38
Министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствует на матче 12-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Он на стадионе «Краснодара» сидит рядом с владельцем «быков» Сергеем Галицким.
Напомним, что Лавров является давним болельщиком «Спартака».
#КраснодарСпартак Сергей Галицкий и Сергей Лавров на трибуне. Кажется, сегодня у них будет разное настроение pic.twitter.com/kAC9gDrdXc— СЭ Футбол (@se_football) October 6, 2019
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