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Сергей Лавров присутствует на матче «Краснодар» — «Спартак»

19:38
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствует на матче 12-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Он на стадионе «Краснодара» сидит рядом с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

Напомним, что Лавров является давним болельщиком «Спартака».

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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