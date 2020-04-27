Сергей Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева»
16:40
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram отметил, что нынешний «Зенит» по уровню игры уступает «Рубину» под руководством Курбана Бердыева в лучшие годы. Казанский клуб в 2008 и 2009 году завоевал два чемпионских титула подряд.
— «Рубин» Курбана Бердыева в свои лучшие годы лучше нынешнего «Зенита»?
— Какое странное сравнение... Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину».