Тренер Ивич вновь не стал отвечать на вопрос о предложении ЦСКА

Сербский специалист Владимир Ивич в очередной раз отказался отвечать на вопрос о предложении от ЦСКА.

— Извиняюсь, но не могу сказать чего-то нового, я по-прежнему не могу комментировать эту тему, — цитирует Ивича «РБ Спорт».

— Но ваши слова воспринимаются так, будто вы ведете переговоры с ЦСКА и клуб попросил не разглашать детали.

— Но я действительно не могу об этом говорить.

По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

45-летний специалист работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее серб тренировал ПАОК и «Маккаби».

Московский клуб рассматривает Ивича в качестве замены нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.