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Сегодня, 14:12

Тренер Ивич вновь не стал отвечать на вопрос о предложении ЦСКА

Читать «СЭ» в

Сербский специалист Владимир Ивич в очередной раз отказался отвечать на вопрос о предложении от ЦСКА.

— Извиняюсь, но не могу сказать чего-то нового, я по-прежнему не могу комментировать эту тему, — цитирует Ивича «РБ Спорт».

— Но ваши слова воспринимаются так, будто вы ведете переговоры с ЦСКА и клуб попросил не разглашать детали.
— Но я действительно не могу об этом говорить.

По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

45-летний специалист работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее серб тренировал ПАОК и «Маккаби».

Московский клуб рассматривает Ивича в качестве замены нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ivich-tsska-nichego-novogo-po-prezhnemu-ne-mogu-kommentirovat-e-tu-temu/
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