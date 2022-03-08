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Умер бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко умер в возрасте 50 лет, сообщает пресс-служба австрийского «Рапида».

С 2016 года Мандреко страдал от бокового амиотрофического склероза.

Мандреко выступал за «Рапид» с 1992 по 1997 год. Также он играл за «Вахш», «Памир», «Герту», «Бохум», «Маттерсбург» и «Парндорф». Также он сыграл 4 матча за сборную СНГ и по 1 матчу за сборные Таджикистана и России. Игрок становился чемпионом Таджикистана и Австрии, а также обладателем Кубка Австрии.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере», а также ассистентом главного тренера «Локомотива». В 2017 году он был вынужден завершить работу в «ЛАК-Интере» из-за выявленного бокового амиотрофического склероза.

Источник: https://www.skrapid.at/de/startseite/news/news/aktuelles/2022/03/ruhe-in-frieden-sergej-mandreko
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