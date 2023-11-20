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Семин считают, что ретро-матчи помогают популяризировать футбол

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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу железнодорожников в ретро-матче против ЦСКА (1:0).

«Самое важное, что на эту игру пришли болельщики. Значит, им было интересно добраться до стадиона и отдать определенную дань уважения тому матчу, который прошел 21 год назад. Считаю, что к самому мероприятию была составлена хорошая программа, публика смогла не только увидеть известных футболистов, но и пообщаться с ними. Наверное, организация подобных ретроматчей — это правильная затея, ведь они тоже помогают в популяризации футбола», — цитирует Семина RT.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.

Источник: RT
Юрий Семин
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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