Семин считают, что ретро-матчи помогают популяризировать футбол

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу железнодорожников в ретро-матче против ЦСКА (1:0).

«Самое важное, что на эту игру пришли болельщики. Значит, им было интересно добраться до стадиона и отдать определенную дань уважения тому матчу, который прошел 21 год назад. Считаю, что к самому мероприятию была составлена хорошая программа, публика смогла не только увидеть известных футболистов, но и пообщаться с ними. Наверное, организация подобных ретроматчей — это правильная затея, ведь они тоже помогают в популяризации футбола», — цитирует Семина RT.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.