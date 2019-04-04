Семин пожаловался, что на базе "Локо" нет света

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что на базе команды нет света. Он добавил, что у его игроков нет возможности тренироваться вечером по этой причине.

– При Геркусе были интересные кейсы этой осенью, когда, например, разрисовали территорию возле стадиона...

– Это интересно? А мне, например, более интересно, если бы для детей было построено футбольное поле. Если бы на базе свет провели. Чтоб мы могли вечером тренироваться, – сказал Семин в интервью телеведущей Марии Командной. – У нас его нет. Вот мне это интересней. А играть в игрушки с болельщиками – это просто. Есть деньги – играй.

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