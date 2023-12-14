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Сегодня, 20:10

Семин назвал фамилии игроков, которые его порадовали в 2023 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал события, которые считает приятными в 2023 году.

«Приятными событиями в 2023 могу назвать — первое место «Краснодара» и два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Тюкавин и Файзуллаев. В этом году меня ничего не разочаровало — чемпионат проходит напряженно, много интересных матчей, каждая команда на сегодняшний день выполняет максимум своих возможностей», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 18 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач.

ФК Краснодар
Аббосбек Файзуллаев
Константин Тюкавин
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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