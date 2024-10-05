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Сегодня, 19:32

Семак рассказал, почему Соболев не вышел в старте на матч с «Оренбургом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции объяснил, почему нападающий Александр Соболев вышел на поле только на 87-й минуте матча РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— Во-первых, так складывалась игра. Во-вторых, мы понимали, что два дня назад ребята играли, игра была очень поздней, и этого недостаточно для того, чтобы восстановиться. Сегодня как раз играли более свежие игроки. Тот же Андрей Мостовой, который провел хороший предыдущий матч, и здесь в первом тайме старался. Через два дня всем играть очень сложно, мы пытаемся варьировать нагрузки. Естественно, Александр играл прошлую игру, забил, Кассьерра не играл, и то же самое касаемо и Лусиано — он тоже не играл, поэтому, естественно, они сегодня по максимуму сыграли, потому что были элементарно более свежие. Это связано только с этим, и больше ни с чем, — сказал Семак журналистам.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7-ю баллами.

Александр Соболев
Сергей Семак
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