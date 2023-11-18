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Сегодня, 23:01

Семак: «Любой спортсмен не хочет проигрывать, но сегодня «Нефтчи» оказались более удачливыми»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Нефтчи» (1:2) в товарищеском матче.

Единственный гол сине-бело-голубых на 57-й минуте забил Ду Кейрос. Дублем за азербайджанский клуб отметился Резиуан Мирзов.

«Думаю, что любой спортсмен никогда не хочет проигрывать, и игра получилась боевая, было много единоборств, были даже затяжки времени — все хотели победить, это естественно. Сегодня «Нефтчи» оказались более удачливыми», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после первого круга, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

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Эдуард Сперцян

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 7
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Роман Ежов

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Иван Обляков

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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