Семак: «Любой спортсмен не хочет проигрывать, но сегодня «Нефтчи» оказались более удачливыми»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Нефтчи» (1:2) в товарищеском матче.

Единственный гол сине-бело-голубых на 57-й минуте забил Ду Кейрос. Дублем за азербайджанский клуб отметился Резиуан Мирзов.

«Думаю, что любой спортсмен никогда не хочет проигрывать, и игра получилась боевая, было много единоборств, были даже затяжки времени — все хотели победить, это естественно. Сегодня «Нефтчи» оказались более удачливыми», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после первого круга, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.