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Сегодня, 23:06

Агент Чистякова: «Гипотетически у Димы могут быть предложения, на практике — не рассматриваем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, может ли защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинуть команду этой зимой.

«Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита». Гипотетически у Димы могут быть предложения. На практике — пока не рассматриваем. Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть, спина не позволила бы», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чистяков сыграл всего 6 матчей за «Зенит». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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