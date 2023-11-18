Агент Чистякова: «Гипотетически у Димы могут быть предложения, на практике — не рассматриваем»
Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, может ли защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинуть команду этой зимой.
«Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита». Гипотетически у Димы могут быть предложения. На практике — пока не рассматриваем. Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть, спина не позволила бы», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Чистяков сыграл всего 6 матчей за «Зенит». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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