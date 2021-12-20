«Шансы на операцию оказались не очень большими». Андрей Аршавин рассказал о проблемах со зрением

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что с детства испытывал проблемы со зрением.

— У меня действительно очень плохое зрение. Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол в фрагментах, — рассказал Арашвин в интервью «КП Спорт».

— Давно?

— Астигматизм у меня с детства. Мне было девять лет, когда появился вопрос, что я не смогу заниматься футболом по зрению, не пройду медкомиссию. Был момент, когда мне дали носить очки с одной заклеенной линзой — чтобы второй глаз тренировался и подтягивался к первому. Но в школе меня так встретили, что я больше не надевал такое. А потом в обычной поликлинике мне доктор сказал: чем позже ты начнешь носить очки, тем лучше, иначе зрение очень быстро упадет.

— Может операция?

— Лет пять-шесть назад я сходил на обследование, шансы на операцию оказались не очень большими. У меня истончилась роговица, срезать нечего.

— Когда при переходе из клуба в клуб проходили медкомиссии, проблем не было?

— Нет. Просто видел с каждым годом все хуже и хуже.

— Играть не мешало?

— Мне кажется, нет. Может вообще помогало! Хотя мы сейчас ржем: у Быстрова очки, Радимов тоже неважно видит, как вы играли?! Один не видит куда дает, другой — куда бежит! Но может быть как раз из-за этого и встречались с мячом в нужной точке!