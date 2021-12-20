Нападающий «Интернасьонала» не хочет переходить в «Зенит». Переговоры зашли в тупик
20:22
Форвард «Интернасьонала» Юри Альберто не горит желанием переходить в «Зенит», сообщает журналист UOL Бруно Андраде в Twitter. Переговоры между сторонами по трансферу 20-летнего нападающего зашли в тупик.
В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.
Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.
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