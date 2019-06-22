Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, информирует официальный сайт красно-белых.

25-летний россиянин получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

– Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме, – приводит слова руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова пресс-служба "Спартака".

В прошедшем сезоне Селихов провел 6 матчей за "Спартак" и пропустил 6 голов.

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