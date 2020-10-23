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Сандро Шварц: «Счастлив оказаться в Москве, наконец-то могу начать работу с «Динамо»

09:58
Сандро Шварц. Фото AFP
Сандро Шварц. Фото AFP
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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Москву для начала работы с командой.

«Я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Все хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы — великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.

Первую тренировку мы начнем с просмотра видео, потом пройдет первая тренировка, на которой мы разберем план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать", — сказал в интервью клубной пресс-службе Шварц.

Первый матч Шварца в качестве главного тренера «Динамо» состоится в субботу, 24 октября, против «Сочи». Начало — в 14.00 (мск).

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