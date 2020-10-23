Сандро Шварц: «Счастлив оказаться в Москве, наконец-то могу начать работу с «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Москву для начала работы с командой.

«Я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Все хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы — великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.

Первую тренировку мы начнем с просмотра видео, потом пройдет первая тренировка, на которой мы разберем план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать", — сказал в интервью клубной пресс-службе Шварц.

? Сандро Шварц: «Не терпится приступить к работе»



Главный тренер «Динамо» в четврег прилетел в Москву, осмотрелся в Новогорске и дал первое интервью Динамо ТВ. Уже сегодня Сандро проведет первую тренировку.



Первые часы Сандро в России ? https://t.co/0coFvg9MU6 pic.twitter.com/KFDV4a4upN — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 23, 2020

Первый матч Шварца в качестве главного тренера «Динамо» состоится в субботу, 24 октября, против «Сочи». Начало — в 14.00 (мск).