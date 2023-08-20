Зарема: «Спартаку» надо определяться со стартовым составом. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о поражении красно-белых от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

«Спартаку» надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», — сказала Зарема «СЭ».

После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.