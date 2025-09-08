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8 сентября 2025, 09:20

Раков: «Если бы играл в «Локомотиве» столько же, сколько Батраков, то могло бы что-то получиться»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему не удалось закрепиться в «Локомотиве».

— В молодежном футболе у тебя была отличная связка с Алексеем Батраковым. Почему вам не удалось ее перенести сразу же во взрослый футбол?

— Если бы я играл столько же, сколько Леха Батраков, и мы были бы рядом на поле, то могло бы что-то получиться. Когда я выходил на поле, то либо менял Лешу, либо получал по 10-15 минут. А этого мало, чтобы отличиться. Один раз получилось забить совместный гол — в гостевом матче против «Ахмата», когда Леха отдал на меня голевую передачу.

— Как ты считаешь, почему у Леши получилось сразу же закрепиться в «Локомотиве», а у тебя пока нет?

— Думаю, что это связано с конкуренцией на флангах атаки «Локомотива». Плюс перед этим сезоном клуб подписал более опытных игроков — Бакаева и Руденко. Они довольно неплохо показали себя на старте, но впереди еще 23 тура.

Вадим Раков.«Недоброжелатели решили закинуть новость про мое увлечение ставками. Но спортсмены должны быть к этому готовы». Интервью с Раковым

Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды на сезон-2025/26. 20-летний футболист провел за самарский клуб 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Алексей Батраков
Вадим Раков
ФК Локомотив (Москва)
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Раков опроверг информацию об увлечении ставками: «Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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