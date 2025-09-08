Раков: «Если бы играл в «Локомотиве» столько же, сколько Батраков, то могло бы что-то получиться»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему не удалось закрепиться в «Локомотиве».

— В молодежном футболе у тебя была отличная связка с Алексеем Батраковым. Почему вам не удалось ее перенести сразу же во взрослый футбол?

— Если бы я играл столько же, сколько Леха Батраков, и мы были бы рядом на поле, то могло бы что-то получиться. Когда я выходил на поле, то либо менял Лешу, либо получал по 10-15 минут. А этого мало, чтобы отличиться. Один раз получилось забить совместный гол — в гостевом матче против «Ахмата», когда Леха отдал на меня голевую передачу.

— Как ты считаешь, почему у Леши получилось сразу же закрепиться в «Локомотиве», а у тебя пока нет?

— Думаю, что это связано с конкуренцией на флангах атаки «Локомотива». Плюс перед этим сезоном клуб подписал более опытных игроков — Бакаева и Руденко. Они довольно неплохо показали себя на старте, но впереди еще 23 тура.

Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды на сезон-2025/26. 20-летний футболист провел за самарский клуб 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.