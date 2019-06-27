"Рубин" разгромил "Мордовию" в контрольном матче

"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья.

В составе казанского клуба дубль оформил нападающий Артур Сагитов, по одному мячу забили Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. У "Мордовии" гол на счету футболиста, находящегося на просмотре.

Следующим соперником "Рубина" на сборе будет "Нижний Новгород"​. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.

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"Рубин" – "Мордовия" – 4:1 (3:1)

Голы: Сагитов, 8 (1:0). Сагитов, 12 (2:0). Подберезкин, 18 (3:0). , 30 – с пенальти (3:1). Могилевец, 77 (4:1).

"Рубин": Городовой, Денисов, Сорокин, Данченко, Микушин, Акбашев, Башкиров, Подберезкин, Коновалов, Яковлев, Сагитов.

27 июня. Казань. Стадион "База ФК Рубин".

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