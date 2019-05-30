15:40 | Футбол — РПЛ

"Рубин" расторг контракт с Мухаметзяновым

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"Рубин" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Адилем Мухаметзяновым. Договор с 21-летним игроком был разорван по соглашению сторон.

Удачи в дальнейшей карьере, Адиль! - говорится в Твиттере казанского клуба.

Мухаметзянов является воспитанником "Рубина". Он выступал за молодежную команду казанцев, "Рубин-2" и "Анжи-Юниор".

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http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8962

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