"Рубин" расторг контракт с Мухаметзяновым

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Адилем Мухаметзяновым. Договор с 21-летним игроком был разорван по соглашению сторон.

- Удачи в дальнейшей карьере, Адиль! - говорится в Твиттере казанского клуба.

21-летний полузащитник Адиль Мухаметзянов покидает наш клуб 🔚



Договор с ним расторгнут по соглашению сторон.



Удачи в дальнейшей карьере, Адиль! ❤️💚



➡️ https://t.co/ZCcI37ypKD pic.twitter.com/C9Aq2fzYXS — «Рубин» Казань (@fcrk) 30 мая 2019 г.

Мухаметзянов является воспитанником "Рубина". Он выступал за молодежную команду казанцев, "Рубин-2" и "Анжи-Юниор".

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