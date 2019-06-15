"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Шахтера" Данченко

Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко официально стал игроком "Рубина".
С 24-летним украинцем подписан четырехлетний контракт, сообщает пресс-служба казанского клуба.
– Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов, у него хорошая школа, – цитирует и.о. главного тренера Романа Шаронова сайт "Рубина". – Данченко обладает всеми качествами флангового игрока. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса.
Вторую половину сезона-2018/19 Данченко провел за "Енисей". На счету полузащитника 11 матчей и 2 результативные передачи в чемпионате России.
Крайний защитник Олег Данченко подписал четырехлетний контракт с «Рубином»! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июня 2019 г.
Добро пожаловать! ❤️💚
Подробнее ➡️ https://t.co/cgJKET9zyW pic.twitter.com/adY6p0SJSa
Загрузка...