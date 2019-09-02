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«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

15:02
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Полузащитник «Ростова» Александр Зуев перешел в «Рубин» на правах аренды. Как сообщает официальный Twitter ростовчан, соглашение рассчитано до конца сезона.

23-летний Александр Зуев в текущем сезоне провел семь матчей за «Ростов» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/1168493880297148416

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