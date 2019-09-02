«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев перешел в «Рубин» на правах аренды. Как сообщает официальный Twitter ростовчан, соглашение рассчитано до конца сезона.

23-летний Александр Зуев в текущем сезоне провел семь матчей за «Ростов» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Александр Зуев продолжит сезон в «Рубине»!



Между «Ростовом» и «Рубином» достигнута договорённость об аренде молодого полузащитника. Соглашение рассчитано до конца сезона.



Мы желаем Саше удачного сезона и ждём его возвращения в «Ростов». pic.twitter.com/IZiddlPAFY — Football Club Rostov (@rostovfc) September 2, 2019

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