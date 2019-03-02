"Рубин" – "Ахмат": судьи ошибочно отменили гол казанской команды

На 90+4-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ахмат" (1:0) судейская бригада Владимира Москалева допустила ошибку, не засчитав взятие ворот гостей.

Либо самому арбитру, либо его первому ассистенту Андрею Глоту показалось, что мяч выкатился за границу поля, и гол Артура Сагитова был в итоге отменен.

Вместо этого Москалев назначил угловой удар. На самом деле голевой пас был сделан в тот момент, когда мяч находился в поле. Судей от большого скандала спас... все тот же Сагитов, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. (Александр Бобров)

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