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"Рубин" – "Ахмат": судьи ошибочно отменили гол казанской команды

Эпизод матча 18-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ахмат" (1:0).
Эпизод матча 18-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ахмат" (1:0).
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На 90+4-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Рубин""Ахмат" (1:0) судейская бригада Владимира Москалева допустила ошибку, не засчитав взятие ворот гостей.

Либо самому арбитру, либо его первому ассистенту Андрею Глоту показалось, что мяч выкатился за границу поля, и гол Артура Сагитова был в итоге отменен.

Вместо этого Москалев назначил угловой удар. На самом деле голевой пас был сделан в тот момент, когда мяч находился в поле. Судей от большого скандала спас... все тот же Сагитов, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. (Александр Бобров)

Рубин - Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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