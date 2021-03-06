Защитник «Рубина» Старфельт рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом»
Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
— Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы, — цитирует игрока сайт «Рубина». — В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь. «Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому.
Игра «Рубин» — «Зенит» пройдет 8 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/karl-starfelt-u-nas-est-shansy-dobitsya-horoshego-rezultata
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