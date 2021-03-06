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Защитник «Рубина» Старфельт рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом»

21:04
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

— Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы, — цитирует игрока сайт «Рубина». — В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь. «Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому.

Игра «Рубин» — «Зенит» пройдет 8 марта.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/karl-starfelt-u-nas-est-shansy-dobitsya-horoshego-rezultata

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