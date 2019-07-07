"Ростов" проиграл "Ганноверу" в контрольном матче

"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии - 1:2. Гол в составе российского клуба забил Роман Еременко.

Это был завершающий матч второго сбора дончан.

Товарищеский матч

"Ростов" (Россия) - "Ганновер-96" (Германия) - 1:2 (0:1)

Голы: Вейдандт, 4 (0:1). Муслия, 48 (0:2). Еременко, 70 (1:2).

"Ростов": Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистяков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Чернов, Попов, Ионов, Еременко (Глебов, 71), Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Шомуродов.

7 июля. Австрия