"Ростов" не ведет переговоры со "Спартаком" по Мирзову

В "Ростове" опровергли информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.

25-летний полузащитник прошлый сезон провел в аренде в "Арсенале" (26 матчей в чемпионате, 6 голов), трансфер принадлежит "Ростову".



​– "Ростову" не поступало предложений по Мирзову, – говорит PR-директор клуба Денис Штанько. – Соответственно, и никаких официальных переговоров по этому игроку не ведется. (Сергей Егоров)

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