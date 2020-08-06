«Ростов» интересовался Холанном. Это серьезно

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что не так давно клуб проявлял интерес к норвежскому нападающему Эрлину Холанну. Когда тот выступал еще за «Мольде».

— Не хочу говорить, а то правда расстраиваться начинаю. Мы как Норманна увидели. Они все играли в «Мольде». Мы смотрели Сигурдарссона. Нашим селекционерам понравился Норманн, — рассказал Рыскин в интервью YouTube-каналу Nobel. — Позвонил Александр Андрющенко, говорит, шикарный парень. Я говорю, а там еще шикарный парень, на замену видел. Он его посмотрел, говорит, вообще супер, надо брать. Ну и вот, мы узнали цену. Цена была что-то порядка 2,5-3 миллионов.

— Это сколько лет было Холанну?

— Ему 17 лет было. Ему, по-моему, еще переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то вот такое. Сумма называлась около 2,5-3 миллионов. Мы говорим, нет, это очень дорого, мы за ним понаблюдаем. Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор.

— И, думаешь, если бы ты сказал: окей, беру за 2,5 миллиона...

— Тогда это было реально. Он перешел из маленького клуба. Боюсь соврать, порядка 700 тысяч. Я даже как-то через наших друзей, через кого эту информацию узнавал, я им позвонил, когда он начал громить за «Боруссию», и он мне прислал переписку. Мы реально вели переписку. Я говорю, слушай, ну это смешно, конечно.