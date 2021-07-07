Мама Хлестова: «Когда Дима принес спартаковскую форму, подумала, что магазин ограбил»

Мама экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дмитрия Хлестова Галина поделилась воспоминаниями о сыне, рассказала о его детстве и реакции на спартаковскую форму после тренировки.

«Мы деревенские. Муж тракторист был, а я после 8 класса заканчивала в Туле ПТУ строительное, после чего получила распределение в Москву. Детей было много в семье. Утро наступает — покушали пироги, и надо натаскать воды для полива, из родника для того, чтобы пить. Дальше смотря по обстановке: бегали играть, потом где-то надо лопухов набрать, чтобы закрыть растущие огурчики, у кур чтобы была вода, у кроликов — трава. Быт деревенский. Так Дима и рос.

Помню его День рождения. 16 лет. Так хотелось что-то парню подарить. Причем он уже школу закончил, в ПТУ учился, там у него футбол шёл хорошо, за сборную училища выступал. Так что решила подарить мяч. Отстояла очередь, как на иголках, вдруг, не хватит. Кричали, что только по одному мячу выдают. Кожаный мяч было не так просто купить. Помню, разбудила его поздравить, мяч даю. Он обнимает мяч, как девочки — куклу. Потом меня обнял и мячом перевернулся на бок и уснул... Дима закончил ПТУ по специальности «наладчик автоматических линий». Дальше надо было куда-то идти.

В «Динамо» его не приняли, тренеры отвели его в «Спартак». Там его посмотрели и приняли в дубль. Он пришёл домой со спартаковской сумкой, а в ней — костюмы, бутсы, футболки. Я стояла и никак не могла понять, откуда это, какой магазин ограбили? Такая у меня реакция была. Сразу звоню его тренеру Сергею Михайловичу: так и так, Дима принес что-то, сказал, что им это выдали в «Спартаке». Он говорит: «Все правильно, так и должно быть», — рассказала Галина Алексеевна Хлестова в программе «Мама знает все».

Хлестов провел в составе московского «Спартака» более 200 матчей, став 7-кратным чемпионом страны и 4-кратным обладателем Кубка. В составе национальных сборных СНГ и России Хлестов сыграл 52 матча.