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Ринат Билялетдинов — о результатах «Динамо»: «Сейчас Личка «на коне», но весной может быть и «на щите»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о работе чешского тренера Марцела Лички в «Динамо».

«Личка удачно начал. Все тренеры близки: наши и легионеры. Но нет звездных тренеров. Все вдумчивые с хорошо поставленной речью, но Фергюсонов и Арсенов Венгеров или как в нашем футболе были Романцев, Семин и Газзаев — таких уже нет, которые бы возвышались. Все примерно равны. Тренерский листопад в первой лиге тому пример. Сейчас Личка «на коне», но весной может быть и «на щите», — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем» слова Билялетдинова.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В 18-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (1:1). На данный момент московская команда с 32 очками занимает третье место в чемпионате России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/seychas-lichka-na-kone-no-vesnoy-mozhet-byt-i-na-shchite-bilyaletdinov-o-dinamo
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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