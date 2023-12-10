Бышовец отметил, что 359 матчей Шунина за «Динамо» говорят о его надежности

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил достижение вратаря «Динамо» Антона Шунина, который сумел обойти Льва Яшина по количеству матчей за московскую команду.

«Только в этом Шунин и смог обойти Яшина, хотя его достижение свидетельствует о его востребованности как игрока и надежности. Но величие Льва было создано его успехами на чемпионатах Европы и мира в составе сборной, выигранным «Золотым мячом». Думаю, что он оказал свое влияние на вратарские школы СССР и России и на Антона в том числе», — цитирует специалиста RT.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.