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Бышовец отметил, что 359 матчей Шунина за «Динамо» говорят о его надежности

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил достижение вратаря «Динамо» Антона Шунина, который сумел обойти Льва Яшина по количеству матчей за московскую команду.

«Только в этом Шунин и смог обойти Яшина, хотя его достижение свидетельствует о его востребованности как игрока и надежности. Но величие Льва было создано его успехами на чемпионатах Европы и мира в составе сборной, выигранным «Золотым мячом». Думаю, что он оказал свое влияние на вратарские школы СССР и России и на Антона в том числе», — цитирует специалиста RT.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243672-byshovec-shunin-dinamo-mnenie
Анатолий Бышовец
Антон Шунин
Лев Яшин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Пари НН
 1 : 0
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 1 : 1
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 - : -
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