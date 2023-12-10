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Сегодня, 20:56

Гафин назвал легковесным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» с «Факелом»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о решении главного арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

«Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству — и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти. Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат. Мажич на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое», — приводит ТАСС слова Гафина.

Матч между «Динамо» и «Факелом» завершился ничьей (1:1). На 79-й минуте встречи нападающий воронежского клуба Максим Максимов сравнял счет, реализовав пенальти.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Источник: https://tass.ru/sport/19501905
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России по футболу: когда первый тур РПЛ в 2024 году — даты и расписание матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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Ростов

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