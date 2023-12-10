Гафин назвал легковесным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» с «Факелом»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о решении главного арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».
«Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству — и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти. Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат. Мажич на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое», — приводит ТАСС слова Гафина.
Матч между «Динамо» и «Факелом» завершился ничьей (1:1). На 79-й минуте встречи нападающий воронежского клуба Максим Максимов сравнял счет, реализовав пенальти.
«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|1 : 1
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5