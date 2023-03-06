«Спартак» потерял шансы на чемпионство? Скандальное судейство. Плохой ЦСКА. Live c Быстровым — в 20:00

Максим Алланазаров и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в прямом эфире канала «Вышли!» обсудят события 18-го тура РПЛ.

Главные темы: судейство Мешкова в матче «Спартак» — «Урал», легкую победу и отрыв «Зенита», хет-трик Дзюбы и многое другое.