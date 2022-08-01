Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:58

Ирматов подтвердил, что станет членом ЭСК РФС

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Известный футбольный арбитр Равшан Ирматов, как и сообщал СЭ, подтвердил информацию о своем вхождении в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии — буду давать свои комментарии по тем или иным моментам. Будут ли там другие зарубежные судьи? Не знаю», — приводит слова арбитра Metaratings.ru.

44-летний Ирматов отработал на 11 матчах чемпионата мира в карьере, что является рекордом. В 2015 году он признавался лучшим арбитром мира. В конце 2019 года он завершил карьеру судьи.

В апреле Ирматов рассказывал в интервью «СЭ», что отказался возглавить судейский корпус РФС.

Источник: https://metaratings.ru/news/ravshan-irmatov-podtverdil-chto-voydyet-v-sostav-esk-1324754/
Футбол
РПЛ
РФС
Равшан Ирматов
1
1
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Президент «Оренбурга» высказался против встречи клубов РПЛ с судейским корпусом. Ранее ее провел «Спартак»
Захар Волков продолжит выступать за «Химки» на правах аренды
Борис Игнатьев: «Президент клуба и президент РПЛ — это совсем разные вещи»
Ринат Билялетдинов: «Пусть Федун сам себя оценивает — это раз, и те люди, которые его туда назначили — это два»
В «Химках» отреагировали на запрет РФС регистрировать новых игроков
Президент «Монтеррея» подтвердил интерес «Динамо» к защитнику Монтесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гигович не вернется в расположение «Ростова»

Захар Волков продолжит выступать за «Химки» на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости