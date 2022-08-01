Ирматов подтвердил, что станет членом ЭСК РФС

Известный футбольный арбитр Равшан Ирматов, как и сообщал СЭ, подтвердил информацию о своем вхождении в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии — буду давать свои комментарии по тем или иным моментам. Будут ли там другие зарубежные судьи? Не знаю», — приводит слова арбитра Metaratings.ru.

44-летний Ирматов отработал на 11 матчах чемпионата мира в карьере, что является рекордом. В 2015 году он признавался лучшим арбитром мира. В конце 2019 года он завершил карьеру судьи.

В апреле Ирматов рассказывал в интервью «СЭ», что отказался возглавить судейский корпус РФС.