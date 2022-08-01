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Захар Волков продолжит выступать за «Химки» на правах аренды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Захар Волков.
Фото ФК «Химки».

Защитник Захар Волков, продливший контракт с БАТЭ до конца 2023 года, продолжит выступать за «Химки» на правах аренды, сообщает сайт белорусского клуба.

До 31 января 2023 года химчане имеют возможность выкупить Волкова. Если же они не воспользуются этой опцией, то в срок с 1 по 15 февраля БАТЭ имеет право отозвать футболиста обратно.

В сезоне-2021/22 игрок «БАТЭ» также выступал за «Химки» на правах аренды. В составе подмосковного клуба в прошедшем сезоне Волков провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

ФК БАТЭ
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