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Гигович не вернется в расположение «Ростова»

Руслан Минаев
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Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича заявил, что футболист не вернется в расположение российского клуба. 31 августа 20-летний швед покинет «Хельсингборг», в котором находится на правах аренды.

«Не думаю, что Армин вернется в «Ростов» после 31 августа. Он останется в Европе и будет играть там. В каком клубе? Хороший вопрос, на который в данный момент нет ответа. Главное, что Армин снова здоров и отлично играет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» в РПЛ и сделал 1 голевой пас. Во второй половине сезона полузащитник играл за «Хельсингборг», в составе которого забил 1 гол в 11 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-ne-dumayu-chto-armin-vernetsya-v-rostov-on-ostanetsya-igrat-v-evrope/
Армин Гигович
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