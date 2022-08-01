Гигович не вернется в расположение «Ростова»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича заявил, что футболист не вернется в расположение российского клуба. 31 августа 20-летний швед покинет «Хельсингборг», в котором находится на правах аренды.

«Не думаю, что Армин вернется в «Ростов» после 31 августа. Он останется в Европе и будет играть там. В каком клубе? Хороший вопрос, на который в данный момент нет ответа. Главное, что Армин снова здоров и отлично играет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» в РПЛ и сделал 1 голевой пас. Во второй половине сезона полузащитник играл за «Хельсингборг», в составе которого забил 1 гол в 11 играх.