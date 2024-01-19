Жирков считает, что в «Зените» перебор с бразильцами

Экс-защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о бразильских игроках питерского клуба.

— Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть, погулять...

— Раньше — это когда вы в ЦСКА играли? Вагнер с Карвальо?

— Да. Раньше если бр­азильцы собирались, они могли хорошо пог­улять. А теперь они профессиональнее отн­осятся к делу, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

На данный момент в «Зените» играют 11 бразильцев: Марио Фернандеc, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Ду Кейрос, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Педро и Артур.