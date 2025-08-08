Черчесов сформировал свой тренерский штаб в «Ахмате»

Новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов утвердил обновленный тренерский штаб, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Первым помощником Черчесова стал венгерский специалист Чаба Мате, который ранее работал с россиянином в «Ференцвароше». Также в штаб вошли тренер по физподготовке Владимир Паников и Рамзан Цуцулаев, давно работающий в клубе тренером по вратарям. Медицинский корпус пополнился врачом Эдуардом Цгоевым.

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера 6 августа. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три года.

9 августа «Ахмат» проведет первый матч под руководством Черчесова. Грозненская команда на своем поле примет «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ.