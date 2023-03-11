Промес пригласит игроков «Спартака» на ужин после своего сотого гола

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал то, что забил 100-й гол за красно-белых.

«Мне придется привести на ужин ребят. Без них я бы не добился этого достижения», — сказал Промес.

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.