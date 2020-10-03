Как стало известно «СЭ», полузащитник сборной России Далер Кузяев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива». Варианты с иностранными клубами, на которые после окончания сезона-2019/2020 рассчитывал футболист, отпали. Теперь сторона 27-летнего хавбека склоняется к тому, чтобы заключить соглашение с железнодорожниками.

На Кузяева также претендуют два других участника Лиги чемпионов от России — «Зенит» и «Краснодар», существовал и вариант со «Спартаком», но именно «Локомотив» для футболиста в приоритете. Все должно решиться до конца воскресенья. Если полузащитник примет решение в пользу «Локо», то в течение дня пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт.

Принципиальный момент — стороны должны уладить все детали до закрытия заявки клубов в еврокубки. Дедлайн для нее — 1.00 7 октября по московскому времени.

В субботу днем Кузяев первым прибыл в Новогорск на сбор национальной команды на октябрьские матчи. Сборную ждут встречи в Москве со Швецией (контрольная игра 8 октября), а также Турцией и Венгрией в Лиге наций (11 и 14 октября).

Кузяев стал свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом». Экс-футболист «Карелии», «Нефтехимика» и «Терека» является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга и выступал за первую команду сине-бело-голубых с 2017 года. (Вячеслав Короткин)