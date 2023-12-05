В РПЛ заявили, что судьи будут давать комментарии после игр: «Мы к этому придем»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об открытости российских судей.

— Вы извинялись за то, что в Калининграде было плохое качество картинки. Как вы считаете, если судьи будут выходить в публичное поле, объяснять свои решения, как они видят перенос матчей или не перенос, выбор мячей. Нужно ли это вообще лиге?

— Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придем к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы. То есть я убежден, что мы к этому придем, и чем раньше мы это сделаем — тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ, серии а, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ. Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но еще раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придем, и это будет нормальной частью игры.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.