Президент "Ростова" поблагодарил "Рубин" за теплый прием

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поздравил болельщиков с победой над "Рубином" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России. Он пожелал удачи каназскому клубу и поблагодарил соперников за теплый прием.

- Поздравляю всех наших болельщиков с победой! Матч получился непростым, но я рад, что команда боролась до конца и добилась важной победы, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Арутюнянца. - Жду каждого из вас на домашнем матче против "Урала". Нашим друзьям из Рубина желаю удачи и побед в чемпионате России, спасибо Казани за теплый прием!