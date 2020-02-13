Президент РФС Александр Дюков высказался по вопросу расширения РПЛ.

— Главное — не нарушить целостность соревнования, — говорит Дюков. — Для России 18 участников премьер-лиги — это нормально. Но для этого надо 24-25 команды, готовых играть в РПЛ. У клубов есть арены, но одного стадиона мало. Нужна группа менеджеров, которая способна создать конкурентноспособную команду, наличие стабильного бюджета. Мы ведем работу и хотим, что все клубы с современными стадионами оказались полностью готовыми. Нам должны помогать ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Прекрасно помним переход на систему «осень-весна», но развития инфраструктуры за это время мы не получили. Нам не нужны эмоциональные решения, которые призваны решить текущие вопросы. Необходимо все изучить, обсудить и достичь полного консенсуса. (Евгений Белоусов)